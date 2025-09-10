Maltrattava la moglie con calci e pugni: arrestato 61enne nel Tarantino

All’arrivo dei Carabinieri, la donna ha denunciato non solo l’aggressione appena subita, ma anche una lunga serie di episodi di violenza fisica e verbale che si sarebbero protratti dal 2021. In passato, per tali episodi, aveva già sporto due denunce-querela, poi ritirate per motivi familiari

Nel corso del weekend, i Carabinieri della Stazione di Palagiano sono intervenuti con tempestività in un’abitazione del centro cittadino, dove una donna ha richiesto aiuto dopo essere stata aggredita dal marito. All’esito dell’intervento, i militari dell’Arma hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di circa 61 anni, presunto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, la donna, una casalinga di circa 50 anni, sarebbe stata aggredita fisicamente dal marito durante una lite scoppiata per futili motivi legati a incomprensioni di natura relazionale. L’uomo, in preda all’ira, avrebbe colpito la moglie con calci, pugni e schiaffi al capo.

La vittima, approfittando di un momento di distrazione del marito, è riuscita a fuggire da una finestra e a raggiungere un luogo sicuro, da cui ha contattato il numero di emergenza europeo 112. All’arrivo dei Carabinieri, ha denunciato non solo l’aggressione appena subita, ma anche una lunga serie di episodi di violenza fisica e verbale che si sarebbero protratti dal 2021. In passato, per tali episodi, aveva già sporto due denunce-querela, poi ritirate per motivi familiari.

In questa occasione, però, la donna ha formalizzato una nuova denuncia-querela, dichiarando di temere seriamente per la propria incolumità e manifestando la volontà di porre fine a una situazione che, a suo dire, si sarebbe aggravata nel tempo.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha trasportato la donna presso l’ospedale di Castellaneta, dove è stata visitata e medicata. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari presso un’altra abitazione.