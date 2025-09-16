Manduria, 62enne sospettato di molestie muore dopo l’aggressione

Le cause del decesso saranno accertate dall’autopsia

Nella serata di ieri, lunedì 15 settembre, è deceduto presso l’ospedale Giannuzzi di Manduria, un uomo di 62 anni, che era stato trovato ferito nei giardini pubblici del quartiere archeologico domenica.

Secondo le prime ricostruzioni, il 62enne, che viveva in una comunità terapeutica, avrebbe tenuto degli atteggiamenti osceni davanti ad alcune minorenni e per tale motivo sarebbe stato colpito da un ragazzo, fidanzato di una delle ragazze.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze e identificato i giovani coinvolti. Le cause della morte saranno accertate dall’autopsia.