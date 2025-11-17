Manduria, bimbo di pochi mesi ustionato dall’ acqua bollente

Trasferito d’ urgenza dal Giannuzzi in un centro per grandi ustionati

Secondo le prime ricostruzioni, nelle scorse ore, un bimbo di soli sei mesi è stato soccorso d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi, in provincia di Taranto, dopo aver riportato ustioni estese sul corpo causare da acqua bollente. Non è chiara ancora la dinamica.La madre ha riferito ai medici di essersi allontanata per pochi istanti per recarsi in bagno e di aver sentito subito dopo le urla del figlio.

Non è chiaro se il bambino, accidentalmente, si sia buttato addosso l’ acqua in ebollizione.

Sono subito intervenuti i sanitari per stabilizzare le sue condizioni e organizzare il suo trasferimento in un centro specializzato per grandi ustionati.

Notizie in aggiornamento