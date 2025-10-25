Manduria, controlli della Polizia: denunciate sei persone

I poliziotti hanno fermato quattro giovani recuperando una modica quantità di hashish e tre tirapugni

Proseguono nel comune di Manduria i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato finalizzati al contrasto del fenomeno della devianza e delle bande giovanili con particolare attenzione a quei luoghi di ritrovo ed aggregazione.

Nel corso di questi controlli il personale del locale Commissariato ha notato tra le stradine di quel centro storico quattro giovani che si aggiravano con fare sospetto e che alla vista dell’auto di servizio hanno tentato di disfarsi di alcuni oggetti custoditi nelle tasche. Il tempestivo controllo ha permesso di recuperare una modica quantità di hashish, mentre nelle tasche di tre ragazzi, due dei quali ancora minorenni, altrettanti tirapugni in metallo. Peraltro, uno dei quattro giovani, il 23enne di Manduria, era destinatario della misura del DACUR.

I tre ragazzi trovati in possesso dei tirapugni sono stati denunciati in stato di libertà perché ritenuti presunti responsabili del reato di possesso di oggetti atti ad offendere. Il 23enne è stato anche deferito per le violazioni imposte dalla misura di polizia.

Lo stesso personale del Commissariato ha denunciato in stato di libertà un uomo di 30 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, dopo aver ricevuto una multa per una sosta irregolare della sua autovettura, avrebbe aggredito verbalmente e minacciato un ausiliario del traffico, sottraendogli anche il monopattino in dotazione, impedendo così di fatto di proseguire nel suo servizio. Solo l’intervento di alcuni passanti avrebbe fatto desistere l’uomo dal suo irriguardoso comportamento. A seguito della denuncia e grazie al supporto anche di alcuni video girati da alcuni passanti che hanno ripreso l’accaduto, i poliziotti nel giro di poche ore sono riusciti ad identificare il presunto aggressore.

Stessa sorte per una coppia di turisti originari della Toscana che lo scorso agosto lungo la litoranea salentina nel comune di Maruggio reagirono in maniera minacciosa nei confronti di un ausiliario del traffico che gli aveva appena contestato una sanzione per un mancato pagamento del parcheggio comunale. I due sono poi stati identificati, risalendo alla targa della loro autovettura e denunciati in stato di libertà.