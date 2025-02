Rapina a mano armata in stazione di servizio: bottino di 600 euro e fuga in scooter

Due malviventi avrebbero costretto un benzinaio di Manduria a consegnare l’incasso della giornata, fuggendo con una moto rubata

Panico durante una rapina avvenuta presso la stazione di servizio “Conversano” sulla via per San Pietro in Bevagna a Manduria. Secondo quanto ricostruito, due malviventi, in sella a uno scooter e con il volto coperto dal cappuccio della felpa, sarebbero entrati in azione intorno alle 19 di venerdì sera.

Uno dei banditi, armato di pistola, sarebbe entrato nel gabbiotto puntando l’arma alla testa del benzinaio di turno, costringendolo a consegnare l’incasso della giornata, circa 600 euro. Dopo aver afferrato il bottino, i due sarebbero fuggiti a bordo dello scooter facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sarebbero intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Manduria. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’impianto, avrebbero portato al ritrovamento del mezzo utilizzato per la rapina nelle campagne della periferia ovest: si tratterebbe di uno scooter Honda SH 150, risultato rubato alcuni giorni prima proprio a Manduria.

Gli investigatori starebbero analizzando sia il mezzo sequestrato alla ricerca di tracce utili, sia le registrazioni di altre telecamere di sicurezza presenti lungo il percorso di fuga, incluse quelle di abitazioni private e attività commerciali della zona, per tentare di risalire all’identità dei responsabili.