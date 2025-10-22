Manduria, sequestro di droga e segnalazione per violazioni di misure alternative

Denunciati due uomini durante le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri

Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Manduria – si legge nella nota- nell’ambito di un servizio straordinario disposto e coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. L’operazione è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria. Nel corso del servizio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria, una persona residente a Pulsano, già sottoposta al regime degli arresti domiciliari, è stata denunciata a piede libero poiché trovata in possesso di circa 90 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish. Lo stupefacente, rinvenuto a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto ad accertamenti tecnici presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto.

In un secondo intervento, i militari dell’Arma hanno segnalato al Tribunale di Sorveglianza di Taranto una persona già affidata in prova ai servizi sociali, sorpresa alla guida della propria autovettura nel Comune di Pulsano, durante una fascia oraria in cui era tenuta a restare nella propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte.

Nell’ambito dell’attività complessiva -fanno sapere- sono stati effettuati numerosi controlli di veicoli, persone ed esercizi commerciali, nell’ambito di un’azione capillare di prevenzione e contrasto ai reati sul territorio.

Si ricorda che, per entrambi i soggetti denunciati, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.