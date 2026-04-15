Martina Franca incidente stradale in via Taranto

All’ altezza di Colonne Grassi il conducente di un’ auto avrebbe perso il controllo per un malore

Secondo una prima ricostruzione, l’ uomo alla guida di una vettura avrebbe accusato un malore. Avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta. L’impatto con un’ altra auto sarebbe stato di tipo frontale, ma la dinamica non è ancora chiara.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per ripristinare la viabilità. Il bilancio sarebbe di tre feriti.

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