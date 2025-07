Martina Franca, sorpreso a rubare in un appartamento: arrestato 50enne

Un cittadino di nazionalità georgiana sarebbe stato colto di sorpresa dal proprietario dell’abitazione e sarebbe stato temporaneamente bloccato grazie all’aiuto di altri condomini dello stabile sino all’arrivo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di nazionalità georgiana di 50 anni ritenuto presunto responsabile del reato di tentato furto aggravato.

Il personale del Commissariato di Martina Franca è intervenuto in quel centro cittadino dopo aver ricevuto la segnalazione del tentativo di furto in un appartamento.

Sul posto i poliziotti hanno incontrato il proprietario di quell’abitazione il quale ha raccontato che grazie alla videocamera dello spioncino installato sulla porta d’ingresso avrebbe rilevato la presenza di un uomo che, dopo i primi controlli per assicurarsi che all’interno non ci fosse nessuno, avrebbe provato a forzare la serratura armato di un piccolo arnese.

Il presunto “topo d’appartamento” sarebbe stato colto di sorpresa dall’improvviso arrivo del proprietario e sarebbe stato temporaneamente bloccato grazie all’aiuto di altri condomini dello stabile sino all’arrivo della Polizia di Stato.

L’uomo – identificato in un cittadino georgiano di 50 anni – in uno stentato italiano non è riuscito a fornire ai poliziotti una convincente spiegazione circa la sua presenza in quel condominio.

L’immediata perquisizione personale ha permesso di recuperare un coltellino multiuso di tipo svizzero, completo di diversi utensili ed un oggetto di forma ovale, trasparente, in materiale plastico rigido, recante sulla superficie numerose scalfitture parallele tra loro, abitualmente utilizzato per la manipolazione delle serrature.

Un ulteriore perquisizione dei luoghi ha consentito di recuperare nascosto tra alcune fioriere un borsello contenente un oggetto simile a quello sequestrato in precedenza, tre chiavi universali per aperture cilindretti europei, uno spadino, e numerosi calibri con accessori vari pertinenti all’utilizzo delle stesse chiavi e calibri.

Dopo aver trasmesso gli atti alla Procura di Taranto, il cittadino georgiano è stato arrestato e accompagnato successivamente presso la casa Circondariale del Capoluogo.

Per l’indagato si ribadisce il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.