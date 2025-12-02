Massafra, accoltella per gelosia: arrestato 26enne

L’episodio si sarebbe verificato nella tarda serata di ieri, nella piazza centrale del comune jonico. Il diverbio, nato per futili motivi legati – secondo le prime ipotesi – a un interesse comune per una donna, sarebbe degenerato fino a culminare nel ferimento all’addome di un 23enne

Nella notte tra l’1 e il 2 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Massafra, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia locale, hanno arrestato in flagranza un ragazzo di origine romena, residente a Massafra, presunto indiziato di aver accoltellato un connazionale nel corso di un violento alterco.

La vittima, che ha sporto denuncia-querela, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale di Castellaneta. Dopo le cure, i medici lo hanno dimesso.

Le tempestive attività investigative, avviate a seguito della chiamata al 112 NUE effettuata da un amico del ferito – fanno sapere – hanno permesso ai Carabinieri di identificare rapidamente tutti i soggetti coinvolti e di rinvenire, presso l’abitazione di un familiare dell’arrestato, il coltello a scatto auto-bloccante che sarebbe stato utilizzato durante l’aggressione. L’arma, ancora intrisa di sangue, è stata sequestrata e repertata per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Al termine delle formalità di rito, e fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, il 26enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

