Massafra, controlli dei Carabinieri: scattano denunce e sequestri

Nel corso del weekend scorso, a Massafra, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida” e alle “stragi del sabato sera”, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile e alle principali arterie stradali.

Durante l’attività, un uomo è stato deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico accertato superiore al limite consentito, mentre due giovani donne sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, poiché trovate in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di un quantitativo di cocaina e hashish. La sostanza stupefacente, debitamente repertata, è stata sottoposta a sequestro e sarà oggetto di analisi tecniche a cura del Laboratorio dell’Arma di Taranto, per poi essere depositata presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale.

Nel medesimo contesto operativo, ulteriori soggetti, tutti giovani adulti, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, tra cui hashish, marijuana ed eroina, e segnalati alla Prefettura quali assuntori, ai sensi della normativa vigente in materia.

Complessivamente, nel corso dei controlli sono state identificate numerose persone e controllati altrettanti veicoli. Tre autovetture sono state sottoposte a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria.