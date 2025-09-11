Massafra, due arresti per spaccio di droga

Il nascondiglio della cocaina sotto il materasso

I militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Massafra hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone – un uomo di 47 anni e una donna di 26 – entrambi residenti nel comune jonico. A seguito di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, si è giunti a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei due, già conosciuti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Nel corso del controllo, è stato rinvenuto un blocco solido di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 67 grammi, nascosto all’interno del materasso di un letto.

La droga è stata immediatamente sottoposta a sequestro e verrà sottoposta ad analisi quali-quantitative da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati condotti presso le rispettive abitazioni, dove permarranno in regime di arresti domiciliari.