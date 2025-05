Maxi multa a commerciante 73enne: sospesa l’attività nel Tarantino

Carenze igieniche, telecamere abusive e violazioni delle norme sulla sicurezza: chiuso locale a San Giorgio Ionico

I Carabinieri della Compagnia di Martina Franca hanno intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro. Nel mirino delle forze dell’ordine è finita un’attività commerciale di San Giorgio Ionico, gestita da una 73enne di origine straniera.

Durante l’ispezione, effettuata con il supporto del Nil di Taranto, sono emerse gravi irregolarità. L’imprenditrice, in qualità di amministratrice unica, avrebbe omesso diverse disposizioni fondamentali in materia di sicurezza: dalla mancata designazione del responsabile di prevenzione e protezione all’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, passando per la formazione del personale.

Non solo. Nel locale sono stati riscontrati estintori non idonei, vie di circolazione ostruite e servizi igienici in condizioni precarie. A completare il quadro delle violazioni, la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza le necessarie autorizzazioni. Le irregolarità hanno portato alla sospensione immediata dell’attività commerciale e a sanzioni per un totale di 45.000 euro, di cui 42.000 in ammende e 3.000 in sanzioni amministrative.