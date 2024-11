Nascondeva droga nei giardini pubblici: arrestato minorenne a Taranto

Sequestrati da Polizia di Stato oltre 300 grammi di sostanze stupefacenti durante un’operazione nel quartiere Salinella

La Polizia di Stato, nel corso della consueta attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un 16enne di Taranto ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.

Durante un pattugliamento nel quartiere Salinella, gli agenti della Squadra Mobile, notando un giovane che effettuava ripetuti giri in scooter, hanno deciso di monitorarne i movimenti a distanza, insospettiti dal suo comportamento. Dopo l’ennesimo passaggio, il ragazzo si è fermato nei pressi dei giardinetti e si è diretto rapidamente verso alcune aiuole, dove ha recuperato una busta di plastica bianca nascosta tra gli arbusti.

A seguito del controllo, gli investigatori hanno rinvenuto un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti: 13 bustine di cellophane contenenti hashish per un peso complessivo di circa 71 grammi; 9 involucri di carta forno con hashish per un totale di circa 99 grammi; 2 panetti di hashish del peso complessivo di circa 99 grammi; e 7 involucri di carta forno contenenti marijuana per circa 43 grammi. Inoltre, all’interno del borsello del giovane è stata trovata una somma di quasi 2.000 euro in banconote di vario taglio e uno smartphone.

Il materiale sequestrato è stato sottoposto a sequestro e, dopo la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il minore è stato arrestato.