Nascondeva un pistola nel vano caldaia: arrestato un 50enne nel Tarantino

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 50 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione abusiva di pistola e ricettazione. I Falchi della Squadra Mobile, nel corso di una mirata operazione volta al rintraccio di armi in uso alla malavita locale, hanno raccolti indizi utili a ritenere che un 50enne tarantino residente a San Vito potesse nascondere armi nella sua abitazione.

Le prime fasi della perquisizione non hanno prodotto risultati concreti, ma la perseveranza e l’abilità nella ricerca dei nascondigli più insoliti hanno permesso ai poliziotti di recuperare, ben nascosta all’interno del vano caldaia una pistola semiautomatica completa di caricatore marca Tanfoglio calibro 9×21, una 50ina di cartucce dello stesso calibro dell’arma appena recuperata e 24 cartucce calibro 7,65.

Al termine dell’operazione, la pistola, risultata essere stata rubata nel lontano 2009 in Emilia Romagna, e le munizioni sono state affidate al Team Artificieri della Questura per tutti gli ulteriori riscontri tecnici.