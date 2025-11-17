lunedì 17 Novembre 25
CP

Nascondeva un pistola nel vano caldaia: arrestato un 50enne nel Tarantino

Cronaca

Articoli Correlati

Manduria, bimbo di pochi mesi ustionato dall’ acqua bollente

CP -
Trasferito d' urgenza dal Giannuzzi in un centro per grandi ustionati Secondo le prime ricostruzioni, nelle scorse ore, un bimbo di soli sei mesi è stato soccorso...
Read more

Massafra, nuovo parcheggio all’ ingresso della città

CP -
di Angelo Nasuto L’opera pubblica, dovrebbe essere pronta entro la fine del mese di novembre Finalmente a Massafra il piazzale di fianco allo stadio Italia, quello...
Read more

Povero Natale!

CP -
di Maria D'Urso Il Natale più lungo d’Italia finisce nel mirino delle associazioni culturali: assegnati contributi non sufficienti a coprire le spese organizzative Il Natale tarantino...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand