Nascondono la droga in auto: arrestati due giovani a Taranto

Nella notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 19enne e un 22enne del posto, presunti responsabili del reato di detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.

I militari dell’Arma, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura, risultata successivamente intestata a una società di noleggio, ferma in una via centrale della zona periferica del comune jonico. Alla vista della pattuglia, i due occupanti si sarebbero allontanati rapidamente, presumibilmente nel tentativo di eludere il controllo. Il comportamento sospetto ha spinto i Carabinieri a procedere all’inseguimento e, una volta fermato il veicolo, al controllo degli occupanti.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto, ben occultati sotto il sedile lato passeggero, 54 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, per un peso complessivo di 5,4 kg. Le attività di indagine sono proseguite presso l’abitazione di uno dei due giovani, conviventi, dove all’interno di un mobile della camera da letto è stata trovata una busta contenente ulteriori 1,640 kg della stessa sostanza stupefacente.

L’ingente quantitativo di droga sarà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti per gli esami tecnici. Una volta immesso sul mercato, il carico avrebbe potuto generare un consistente guadagno illecito. I due giovani, su disposizione dell’Autorità’ Giudiziaria, ultimate le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Taranto.