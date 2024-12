Nel Tarantino arrestato 45enne per maltrattamenti sui genitori

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’attività d’indagine compiuta dalla predetta Stazione dei Carabinieri, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, a seguito delle querele presentate dalle vittime, che ha consentito di documentare gli elementi su cui si fonda la misura cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Maruggio hanno arrestato un 45enne del luogo, in esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto nei confronti dell’uomo, presunto responsabile di maltrattamenti contro i genitori conviventi, commessi durante gli ultimi anni consistenti in condotte vessatorie e violente, scaturite in minacce, ingiurie, percosse e lesioni personali, mai denunciate in precedenza.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’attività d’indagine compiuta dalla predetta Stazione dei Carabinieri, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, a seguito delle querele presentate dalle vittime, che ha consentito di documentare gli elementi su cui si fonda la misura cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria. L’arrestato, dopo le formalità rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto.