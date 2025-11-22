Nel tarantino bambina aggredita da un cane randagio di grossa taglia

L’ animale l’ ha improvvisamente azzannata al volto

Questo pomeriggio una bambina di 9 anni è stata morsa al viso da un cane randagio di grossa taglia, mentre camminava per strada in compagnia di alcuni adulti a Carosino (Taranto). È stato richiesto immediatamente l’intervento dei sanitari.

L’ ambulanza del 118 ha trasportato la bambina presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

I medici dopo una prima valutazione e in contatto con i colleghi del Policlinico di Bari, hanno deciso il trasferimento della bambina presso il reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Bari, dove sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico.