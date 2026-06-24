Nubifragio su Taranto, alberi abbattuti e allagamenti: danni e disagi in città

L’amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a mantenere la massima prudenza negli spostamenti anche nelle prossime ore

Un violento nubifragio si è abbattuto su Taranto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13.30, provocando danni e disagi in diverse zone della città. Le intense precipitazioni hanno causato allagamenti in numerosi punti della rete stradale, rendendo difficoltosa la circolazione e gli spostamenti dei cittadini.

Tra gli episodi più significativi si registra la caduta di un albero in via Ancona, finito su una struttura in costruzione. L’episodio ha evidenziato la forza del temporale che ha colpito il capoluogo ionico. Un secondo arbusto è stato abbattuto dal maltempo in viale Magna Grecia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al ripristino delle condizioni di viabilità.

Le forti piogge hanno inoltre provocato il distacco di alcune parti della volta del sottopassaggio di viale Magna Grecia. La struttura era stata interessata soltanto pochi mesi fa da un importante intervento di ripristino eseguito dal Comune di Taranto.

L’amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a mantenere la massima prudenza negli spostamenti anche nelle prossime ore. Il Comune ha inoltre esortato i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o criticità sul territorio, al fine di consentire interventi rapidi da parte degli enti competenti.