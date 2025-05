Operaio perde tre dita: grave infortunio sul lavoro a Massafra

Dramma per un giovane di 27 anni mentre lavorava su un macchinario in un’azienda metallurgica. Trasferito d’urgenza al Policlinico di Bari

Drammatico incidente sul lavoro avvenuto ieri, mercoledì 14 maggio, in un’azienda artigianale di Massafra. Un operaio di 27 anni è rimasto vittima di un grave infortunio quando la sua mano è rimasta intrappolata negli ingranaggi di un macchinario per la lavorazione di strutture metalliche.

Dopo i primi soccorsi prestati dal 118, il giovane è stato inizialmente trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Vista la gravità delle lesioni, i medici hanno disposto il trasferimento immediato al Policlinico di Bari, dove è stato preso in carico dal reparto di chirurgia plastica ricostruttiva.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Massafra e i funzionari dello Spesal per gli accertamenti del caso. Sono tuttora in corso le verifiche tecniche sul macchinario coinvolto per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. L’operaio, sebbene in condizioni serie, non sarebbe in pericolo di vita.