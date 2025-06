Hashish e cocaina nelle buste della spesa: un arresto e una denuncia

Due operazioni dei Carabinieri eseguite a Laterza e Palagiano. Sequestrati stupefacenti e materiale per lo spaccio

Nel fine settimana, i Carabinieri della provincia di Taranto hanno messo a segno due importanti operazioni antidroga nelle aree interne del territorio. Le attività, frutto di un’intensificazione dei controlli disposta dal Comando Provinciale, hanno portato all’arresto di un trentenne e alla denuncia di un trentanovenne.

A Palagiano, dopo un’attenta attività di osservazione, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione di un trentenne, dove hanno rinvenuto 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e occultata in involucri ricavati da comuni buste della spesa. Oltre alla droga, è stato sequestrato denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. Per l’uomo sono scattate le manette.

A Laterza, invece, un controllo stradale di routine si è trasformato in un’operazione antidroga quando i militari hanno fermato un trentanovenne trovando marijuana nella sua auto. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire anche un panetto di hashish di circa 100 grammi, portando alla denuncia dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio.

Tutto il materiale sequestrato è stato inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per le analisi di rito.