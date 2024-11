Pensionato di 83 anni perde la vita in un cantiere a Castellaneta Marina

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe il padre del titolare della ditta che opera sul cantiere per i lavori di rifacimento di Piazza Kennedy, dove la vittima avrebbe preso una scossa durante un intervento di riparazione elettrica

Un pensionato di 83 anni di Ginosa, è deceduto a causa di un malore a bordo della sua vettura dopo essere stato in un cantiere edile a Castellaneta Marina.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe il padre del titolare della ditta che opera sul cantiere per i lavori di rifacimento di Piazza Kennedy, dove la vittima avrebbe preso una scossa durante un intervento di riparazione elettrica. L’anziano, dopo la scossa, si è messo alla guida della sua macchina. Vano il soccorso degli operatori del 118 e il trasferimento all’ospedale di Castellaneta.

I Carabinieri indagano sulla vicenda per ricostruire l’accaduto e per accertare effettivamente le cause che hanno portato alla morte del pensionato.