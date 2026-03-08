Perde il controllo dell’auto e si schianta: 74enne muore nel Tarantino

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118. Si ipotizza un malore alla guida

È morto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo, al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale San Pio di Castellaneta l’uomo di 74 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella mattinata.

Il sinistro si è verificato in località Gaudella, lungo la strada provinciale 16 che collega Castellaneta a Laterza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano automobilista sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida, perdendo il controllo del veicolo e andando a schiantarsi contro un grosso ulivo ai margini della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Castellaneta e i sanitari del Servizio 118, che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Nonostante i tentativi dei medici, il 74enne è deceduto poche ore dopo il ricovero. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.