Principio d’incendio allo stadio Iacovone, fiamme domate in pochi minuti

Il rogo avrebbe interessato un cumulo di rifiuti nel cantiere dell’impianto. Nessun danno alla struttura che il 21 agosto ospiterà l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo

Un principio d’incendio si è verificato nella mattinata di oggi all’interno dello stadio Erasmo Iacovone. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero interessato un cumulo di rifiuti presente nell’area del cantiere dell’impianto sportivo.

L’incendio è stato rapidamente domato, evitando conseguenze di rilievo. L’episodio non ha provocato danni alla struttura, che il prossimo 21 agosto ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Restano ora da chiarire le cause che hanno innescato il rogo, sulle quali sono in corso gli accertamenti.