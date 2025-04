Rapina al supermercato, strattonato un vigilante: due arresti

Un italiano di 45 anni e un tunisino di 29 bloccati dai Carabinieri dopo aver aggredito l’uomo che li aveva scoperti mentre rubavano merce dagli scaffali

Due uomini sono stati arrestati ieri sera a Taranto con l’accusa di rapina impropria in concorso dopo aver tentato un furto in un noto supermercato della città. I malviventi, un italiano di 45 anni e un tunisino di 29, sono stati colti in flagrante mentre cercavano di nascondere alcuni prodotti sotto il giubbotto.

La vicenda ha preso una piega violenta quando, scoperti dall’addetto all’antitaccheggio grazie all’attivazione dell’allarme alle casse, i due hanno reagito strattonando il vigilante per poi darsi alla fuga. L’immediato intervento di due pattuglie dei Carabinieri, già presenti sul territorio nell’ambito dei servizi di controllo programmati dal Comando Compagnia, ha permesso di rintracciare rapidamente i fuggitivi nelle vie limitrofe.

Le successive indagini, supportate dalle testimonianze raccolte sul posto e dal riconoscimento dei testimoni, hanno portato all’identificazione certa dei due uomini. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Taranto. L’operazione è stata condotta congiuntamente dalla Sezione Radiomobile di Taranto e dai Carabinieri della Stazione di Taranto San Cataldo.