Rapina una farmacia a Manduria con un coltello: arrestato 50enne

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato brindisino di 50 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di rapina aggravata. Il personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Manduria nel pomeriggio di ieri è intervenuto nei pressi di una farmacia nel centro del comune messapico, dove pochi minuti prima era stata compiuta una rapina.

Dalle dichiarazioni dei presenti i poliziotti hanno appreso che un uomo coperto da un cappuccio ed armato di un grosso coltello era entrato nella farmacia, intimando a gran voce di consegnargli tutto l’incasso presente nel registratore di cassa.

In considerazione che la cassa dell’esercizio commerciale era in modalità “cassa continua”, il presunto rapinatore, per non perdere tempo, ha minacciato l’unico cliente presente, facendosi consegnare il denaro contante che custodiva nel portafoglio per un ammontare di 150 euro in banconote da 50 per poi dileguarsi a piedi. La rapidità di intervento dei poliziotti impegnati nella zona ha permesso rintracciare il presunto autore della rapina che era ancora nei paraggi.

La perquisizione personale dell’uomo, pregiudicato di 50 anni originario della provincia di Brindisi, ha permesso di recuperare il coltello e le tre banconote da 50 euro sottratte poco prima al cliente della farmacia. Dietro un muretto, inoltre, sono stati rinvenuti anche gli abiti indossati durante la rapina. Il 50enne è stato arrestato ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Taranto.