Reddito di cittadinanza: maxi truffa a Taranto, denunciate 9 persone

La Guardia di Finanza ha scoperto indebite percezioni per oltre 115mila euro. I beneficiari avevano falsamente attestato i requisiti nelle domande

La Guardia di Finanza di Taranto ha portato alla luce una nuova frode ai danni dello Stato legata al Reddito di Cittadinanza. Le indagini, condotte dal Gruppo di Taranto insieme alla Compagnia di Manduria e alla Tenenza di Castellaneta, hanno portato alla denuncia di nove persone che avrebbero percepito illegalmente sussidi per un totale di oltre 115mila euro.

L’operazione è il risultato di controlli mirati effettuati attraverso accurate analisi di rischio e l’incrocio dei dati presenti nelle banche dati delle Fiamme Gialle, in collaborazione con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma e l’Inps. Secondo quanto emerso dalle indagini, i denunciati avrebbero dichiarato il falso nelle domande per ottenere il sussidio, attestando requisiti che in realtà non possedevano. Le Fiamme Gialle hanno richiesto il sequestro delle somme indebitamente percepite.