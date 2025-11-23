Rissa fuori da una discoteca, feriti due buttafuori: indaga la Polizia

Secondo le prime ricostruzioni, all’arrivo degli agenti i presunti aggressori si erano già dileguati. Sul posto è stato trovato soltanto uno dei due addetti alla sicurezza, con evidenti ferite al volto e su gran parte del corpo

Due agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nella notte tra il 22 e il 23 novembre per sedare una rissa scoppiata durante una festa in una discoteca di Martina Franca.

Secondo le prime ricostruzioni, all’arrivo degli agenti i presunti aggressori si erano già dileguati. Sul posto è stato trovato soltanto uno dei due addetti alla sicurezza, con evidenti ferite al volto e su gran parte del corpo. Il secondo buttafuori, anch’egli coinvolto nei tafferugli, non era presente nell’area esterna del locale: si sarebbe presentato poco dopo al pronto soccorso di Fasano con una ferita da taglio, chiedendo ulteriori accertamenti. Per questo è stato trasferito all’Ospedale di Brindisi.

Restano ancora da chiarire le cause e la dinamica dell’aggressione. La Polizia ha avviato un’indagine, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando il personale della discoteca.