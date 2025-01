Ritrovato defibrillatore rubato nel Tarantino: denunciato un 46enne

Il dispositivo medico è stato ritrovato nello zaino dell’uomo durante la perquisizione dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Jonico hanno deferito in stato di libertà un 46enne, presunto responsabile di furto aggravato ed interruzione di pubblico servizio.

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri hanno ricevuto una denuncia contro ignoti per furto, presentata dal responsabile di una società di volontariato che, nel 2022, aveva donato al Comune di Monteparano un defibrillatore, da allora custodito in una teca nel centro cittadino. Da qualche giorno però, la vetrina era stata distrutta e l’apparecchio asportato.

I Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, visionando le telecamere poste in zona: è apparsa, la figura di un uomo che, nella notte, aveva infranto la teca e portato via il dispositivo. L’uomo è stato subito riconosciuto dai militari dell’Arma.

D’intesa con l’Autorità Giudiziaria, stavano andando presso l’abitazione dell’uomo per una perquisizione, ma hanno dovuto “deviare” il percorso perché allertati, tramite 112, per un’interruzione di pubblico servizio nel centro di San Giorgio Jonico: un uomo, benché sprovvisto di biglietto, rifiutava di scendere da un pullman di linea, impedendo al conducente il prosieguo del normale servizio. I Carabinieri giunti sul posto, per loro grande sorpresa, hanno constatato che a rendersi protagonista dell’episodio era proprio il 46enne riconosciuto quale presunto responsabile del furto del defibrillatore.

L’uomo è stato immediatamente perquisito. All’interno di uno zaino che aveva con sé è stato rinvenuto il dispositivo medico trafugato qualche giorno prima dalla teca. Il 46enne è stato dunque deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il defibrillatore, invece, è stato riconsegnato dai Carabinieri nelle mani del Sindaco e dell’Associazione di volontariato.