Ritrovo di pregiudicati a Taranto: chiuso circolo ricreativo

Nel locale di via Nettuno, frequentato da persone con precedenti per mafia e spaccio, trovato giovane con hashish. Il questore dispone stop di 15 giorni

La Polizia di Stato ha imposto la chiusura temporanea di un circolo ricreativo a Taranto, divenuto punto di ritrovo abituale di persone con precedenti penali. Il provvedimento, che sospende per 15 giorni l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è stato notificato al presidente del locale situato in via Nettuno.

Gli accertamenti condotti negli ultimi mesi hanno evidenziato una situazione preoccupante: il circolo era frequentato regolarmente da soggetti con precedenti per reati gravi, tra cui associazione mafiosa, estorsione, spaccio di stupefacenti, rapina e furto. A far scattare definitivamente l’allarme è stato un recente intervento dei Falchi della Squadra Mobile, che hanno colto sul fatto un giovane in possesso di alcune dosi di hashish all’interno della struttura.

Considerando che il protrarsi nel tempo di simili situazioni potrebbe costituire un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha ritenuto necessaria l’adozione di tale provvedimento.