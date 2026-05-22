Rogo nella notte in periferia: paura nell’area dell’Ippodromo Paolo Sesto

L’incendio, favorito dalla vegetazione secca, ha interessato un’ampia porzione di territorio. Area messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Nella notte tra il 21 e il 22 maggio un vasto incendio boschivo ha interessato l’area periferica nei pressi dell’Ippodromo Paolo Sesto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per contenere e domare le fiamme, propagatesi rapidamente fino a coinvolgere un’ampia porzione di territorio. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato alimentato dalla presenza di vegetazione secca, fattore che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Il bilancio provvisorio parla di una vasta area di vegetazione e macchia mediterranea andata distrutta. L’area interessata è stata successivamente messa in sicurezza, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.