Ruba borsello con un ingente somma di denaro nel Tarantino: denunciato 57enne

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 57enne originario della provincia di Brindisi ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato. Il personale del Commissariato di Manduria è intervenuto nei pressi di un supermercato della città messapica perché una coppia di anziani era rimasta vittima del furto di un ingente somma in denaro.

Secondo le dichiarazioni delle vittime, mentre erano intente a caricare la spesa nel portabagagli della loro utilitaria, un uomo, approfittando delle portelle aperte, si sarebbe introdotto all’interno del veicolo e si sarebbe impossessato di un borsello posto sul sedile posteriore con all’interno un ingente somma di denaro.

Il presunto ladro, approfittando anche di una maggiore agilità, sarebbe riuscito a sottrarsi al tentativo dell’anziano di bloccarlo per raggiungere un complice che era in attesa a poca distanza a bordo di un’auto.

Acquisito ogni elemento utile all’indagine e all’individuazione del presunto ladro, gli investigatori del Commissariato, anche grazie all’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza del supermercato, hanno prima individuato l’auto per giungere successivamente all’identità del presunto autore del furto.

Le ricerche dell’uomo, un pregiudicato di 57 anni originario di un paese della provincia di Brindisi, hanno portato i poliziotti presso il suo domicilio ove, in una traversa limitrofa, è stata rinvenuta anche l’auto utilizzata per darsi alla fuga.

Il 57enne è stato trovato all’interno di un locale attiguo all’appartamento il cui ingresso era chiuso da una grata in ferro ed assicurata al muro con delle grosse viti. La perquisizione domiciliare ha permesso anche di ritrovare confusi tra tanti altri indumenti la maglietta ed il pantaloncino indossati durante il furto ed immortalati dalle immagini del circuito di videosorveglianza. Il presunto responsabile è stato denunciato in stato di libertà.