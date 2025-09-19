venerdì 19 Settembre 25
CP

Ruba l’incasso in un supermercato nel Tarantino: denunciato 35enne

Cronaca

Articoli Correlati

Ponte Girevole, urto durante l’apertura: cadono detriti in mare

CP -
L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 4.15 e ha richiesto l’intervento del personale della Marina Militare per le operazione di messa in sicurezza della...
Read more

Cis Taranto, avanzano i progetti per il nuovo impianto sportivo ai Tamburi

CP -
L’Onorevole Dario Iaia: “Sono fiducioso, perché il Commissario Uricchio ha confermato che procederà rapidamente alla caratterizzazione dell'area in modo tale che subito dopo si...
Read more

Cigs, i sindacati: “Chiesto incontro dopo il vertice a Palazzo Chigi”

CP -
La richiesta parte dalla necessità di avere un quadro più chiaro sul futuro degli asset I responsabili siderurgia di Fim, Fiom e Uilm Valerio D'Alò,...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand