Ruba l’incasso in un supermercato nel Tarantino: denunciato 35enne

La visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza ha permesso ai Poliziotti di identificare l’uomo

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 35enne originario della provincia di Lecce ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato.

Le indagini del personale del Commissariato di Manduria sono partite dopo la denuncia presentata dal responsabile di un supermercato situato in quel centro cittadino, subito dopo un furto compiuto in quel grande magazzino da un giovane che avrebbe approfittato della momentanea assenza del cassiere e nascosto da alcuni espositori sarebbe riuscito con estrema scaltrezza ad aprire la cassa impossessandosi dell’incasso per un ammontare di più di 1000 euro.

La successiva visione delle immagini, peraltro molto nitide, ha permesso ai poliziotti di individuare quale presunto autore del furto un 35enne originario della provincia di Lecce, anche grazie ad un vistoso tatuaggio sulla parte sinistra del collo.

Il sospettato, già nello scorso mese di luglio, era stato deferito in stato di libertà perché considerato presunto responsabile di un simile furto ad un fruttivendolo. In quella circostanza, il 35enne approfittando della momentanea assenza del negoziante si sarebbe intrufolato all’interno dell’esercizio commerciale portando via il registratore di cassa. Anche il quel frangente l’azione delittuosa fu immortalata dalle immagini del sistema di video sorveglianza dell’esercizio commerciale.