Rubata auto con materiale sospetto nel Tarantino, forse esplosivo

L’episodio si è verificato a Statte a seguito della sentenza del processo ‘Dominio’, che ha portato a 35 condanne compresa quella a carico dell’ex sindaco Francesco Andrioli a cui è stata comminata la pena di 4 anni e 5 mesi

Un’auto rubata con a bordo materiale sospetto, ritenuto probabilmente esplosivo, è stata scoperta in via Triglie, a Statte (Taranto), a pochi passi dall’ex sede comunale. Il ritrovamento avviene a poche ore dalla sentenza del processo ‘Dominio’, che ha svelato il presunto intreccio tra mafia, politica e affari e portato a 35 condanne, compresa quella a carico dell’ex sindaco Francesco Andrioli a cui è stata comminata la pena di 4 anni e 5 mesi.

La vettura, segnalata dai residenti, ha fatto scattare l’allarme: sul posto sono giunti gli artificieri dei carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di bonifica. La strada, nel cuore del paese e molto frequentata, è stata transennata e chiusa al traffico fino al termine delle verifiche, con il supporto di Vigili del Fuoco e Polizia locale.

Le indagini puntano a chiarire la provenienza del veicolo e l’effettiva natura del materiale rinvenuto, oltre a stabilirne la destinazione. Gli inquirenti non escludono alcuna pista e valutano possibili collegamenti con le recenti vicende giudiziarie che hanno scosso la comunità ionica. (Ansa)