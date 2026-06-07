San Giorgio, auto si ribalta dopo l’impatto: sette persone ferite

Due vetture coinvolte nello schianto avvenuto nella serata di sabato in via Marche. Sul posto ambulanze, Vigili del Fuoco e Carabinieri per i soccorsi e i rilievi

Grave incidente stradale nella serata di sabato 5 giugno a San Giorgio Ionico. Lo scontro, avvenuto in via Marche, ha coinvolto due autovetture e provocato il ferimento di sette persone.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, una delle vetture si sarebbe ribaltata in seguito all’impatto con l’altro veicolo. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze e squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere i mezzi coinvolti. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità.