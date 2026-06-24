San Vito, due giovani in difficoltà in mare: salvati dalla Guardia Costiera

L’allarme è scattato in serata di ieri. Sul posto due mezzi nautici della Capitaneria di Porto di Taranto che hanno individuato e recuperato rapidamente i giovani, poi affidati alle cure del 118

Paura nella serata di ieri, 23 giugno, nelle acque di San Vito, dove due giovani bagnanti si sono trovati in difficoltà mentre erano in mare. Provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera di Taranto, che è riuscita a recuperare entrambi e a metterli in salvo.

Ricevuta la segnalazione di emergenza, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto ha attivato immediatamente il dispositivo di soccorso, disponendo l’invio della motovedetta CP 840 e del battello pneumatico GC B105.

Gli equipaggi, giunti rapidamente nell’area indicata, hanno individuato i due ragazzi e li hanno recuperati in sicurezza, scongiurando conseguenze più gravi. Una volta raggiunta la terraferma, i giovani sono stati affidati al personale sanitario del 118, allertato preventivamente durante le operazioni di soccorso. Pur visibilmente scossi per quanto accaduto, entrambi sono apparsi in buone condizioni generali di salute.

L’episodio conferma l’importanza della tempestività degli interventi di soccorso in mare e della costante attività di vigilanza svolta dalla Guardia Costiera lungo il litorale tarantino.