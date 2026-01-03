Sava, arrestato per atti persecutori

I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 67 anni già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per persecuzione

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 67 anni, a Sava, residente nel posto e già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per il presunto reato di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. La vittima aveva già presentato querela per analoghi comportamenti e l’intervento dei Carabinieri è stato scaturito da una segnalazione pervenuta al 112.

I militari sono giunti tempestivamente sul posto e hanno sorpreso l’uomo, che si sarebbe appostato nei pressi dell’abitazione della vittima, dove è stato arrestato. L’uomo è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.