Sava, uomo fermo per strada viene investito  da un furgone

Il 50enne sarebbe sceso dalla propria auto, probabilmente, per una foratura

Questa mattina sulla Ss7 Ter Salentina, in direzione Manduria, si è verificato un terribile incidente. Un uomo di circa 50 anni è stato travolto da un furgone.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe fermata con la propria auto a causa di un problema, forse per una gomma bucata. Sceso dal proprio mezzo per controllare, sarebbe stato travolto in pieno. Il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, ha constatato la morte dell’ uomo. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Manduria per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.