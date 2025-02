Scappano a bordo di un’auto rubata: denunciate due persone nel Tarantino

Alla vista dell’auto della Polizia, i due uomini hanno improvvisamente accelerato per evitare il controllo

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 40enne pregiudicato ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e riciclaggio ed un giovane di 22anni anch’egli ritenuto presunto responsabile del reato di riciclaggio in concorso con altri.

Nel corso di mirati servizi finalizzati soprattutto alla repressione dei reati contro il patrimonio, il personale del Commissariato di Manduria ha notato, in corrispondenza di un incrocio nel centro cittadino, due persone a bordo di una Fiat Panda con targa straniera che alla vista dell’auto della Polizia, hanno improvvisamente accelerato nonostante il semaforo rosso, dando la chiara impressione di volersi sottrarre ad un eventuale controllo.

Immediata è stata la risposta dei poliziotti che si sono messi all’inseguimento dell’auto che, nonostante i ripetuti inviti a fermarsi e l’azionamento dei segnali acustici, ha continuato nella sua fuga compiendo anche manovre spericolate e pericolose per le auto in transito.

Dopo alcuni concitati minuti la Panda è stata bloccata. Dal controllo nella Banche Dati, si è verificato che i due passeggeri erano gravati da numerosi precedenti penali di natura predatoria e che il conducente era attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il Comune di Avetrana.

Le targhe straniere, di nazionalità tedesca, apposte sulla Fiat Panda erano state rubate in un comune limitrofo lo scorso dicembre e la stessa autovettura era oggetto di furto denunciato due mesi prima nel comune di Policoro. Oltre alla denuncia in stato di libertà, il conducente è stato sanzionato per le numerose violazioni del Codice della Strada ivi compreso la mancanza sia della patente di guida che della copertura assicurativa dell’autovettura.

A seguito di quest’ultimo episodio e della denuncia in stato di libertà, l’Autorità Giudiziaria competente ha ritenuto opportuno revocare la misura cautelare disponendo gli arresti domiciliari. Inoltre, per il giovane passeggero il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia ha emesso il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Manduria per un periodo di tre anni.