Schianto mortale sulla SS7: perde la vita un 63enne

L’uomo alla guida di un furgone sarebbe finito contro un albero. Ipotesi di un malore

Un tragico incidente nella giornata di Santo Stefano. Secondo quanto riportato, un uomo di 63 anni, C.L., originario di Conversano ma residente a Grottaglie, avrebbe perso la vita in un incidente sulla Strada Statale 7 tra Grottaglie e Francavilla Fontana.

La vittima era alla guida del suo furgone Fiat Scudo, che si sarebbe schiantato contro un albero in via Madonna di Pompei. L’incidente sarebbe stato causato dalla perdita di controllo del mezzo, probabilmente dovuta a un malore. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.