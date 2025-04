Scontro sulla SS 100: una vettura in fiamme e 4 persone ferite

L’incidente si è verificato all’altezza di San Basilio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine

Nella tarda serata di ieri, sabato 26 aprile, all’altezza di San Basilio sulla SS 100 due vetture si sono scontrate violentemente e una di queste, probabilmente alimentata a metano, è andata in fiamme generando momenti di tensione tra i presenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il bilancio sarebbe di quattro persone ferite trasportate dai sanitari del 118 in ospedale in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per domare il rogo e le Forze dell’Ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per poter ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.