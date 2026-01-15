Scontro tra auto e autobus in viale Unicef: un ferito

L’incidente nel tardo pomeriggio nei pressi della rotatoria del Lidl. Una Opel Corsa viaggiava contromano: il conducente trasportato in ospedale in codice rosso

Un incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio in viale Unicef, in prossimità della rotatoria nei pressi del supermercato Lidl. Stando alle prime ricostruzioni, una Opel Corsa, che procedeva contromano, si è scontrata con un autobus.

Il conducente dell’auto è stato soccorso tempestivamente dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e gestire la circolazione, che ha subito disagi e rallentamenti.