Segue la moglie nonostante il divieto: 30enne arrestato dai Carabinieri nel Tarantino

I militari dell’Arma, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato nei pressi della casa della moglie

Aveva l’obbligo di stare lontano dalla moglie e dai luoghi da lei frequentati, ma avrebbe ignorato le disposizioni del giudice, seguendola per le vie del paese fino a raggiungerla nei pressi della sua abitazione. Lì, secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di avvicinarla e le avrebbe impedito di uscire dall’auto. È finito così in manette un uomo di circa 30 anni, presunto responsabile della violazione della misura cautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare.

A far scattare l’intervento sono state le chiamate d’allarme della donna, che ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di Laterza. I militari dell’Arma, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato e lo hanno arrestato per presunta violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.