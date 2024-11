Sequestrati tre chili di hashish e due di marijuana: arrestato 32enne di Massafra

Nel corso dei lunghi servizi di pedinamento ed appostamento, i Falchi hanno notato il sospettato aggirarsi rapidamente nei vicoli del borgo antico e nella centrale piazza Garibaldi a bordo di una bici elettrica per incontrarsi con i tanti giovani presenti nella zona ed effettuare rapidi scambi

La Polizia di Stato, nel corso di un’articolata operazione antidroga nella provincia jonica, ha arrestato un pregiudicato di 32 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività dei Falchi della Squadra Mobile si è estesa anche alla provincia Jonica.

Mirate indagini hanno consentito di raccogliere indizi utili a ritenere che un 32enne di Massafra, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi specifici precedenti in materia di spaccio di droga, nel suo comune aveva ripreso l’illecita attività.

Nel corso dei lunghi servizi di pedinamento ed appostamento, i Falchi hanno notato il sospettato aggirarsi rapidamente nei vicoli del borgo antico e nella centrale piazza Garibaldi a bordo di una bici elettrica per incontrarsi con i tanti giovani presenti nella zona ed effettuare rapidi scambi.

I poliziotti hanno prima circoscritto una zona dove si presumeva fosse nascosta la sostanza stupefacente, dopo hanno atteso con pazienza l’arrivo del 32enne. Il presunto spacciatore arrivato a bordo del suo mezzo, si è prima guardato intorno con circospezione per poi entrare in uno scantinato all’interno di un magazzino in disuso.

Immediato è stato l’intervento dei poliziotti che lo hanno bloccato appena ritornato in strada. La perquisizione dei locali ha dato gli effetti sperati: nel deposito sono stati recuperati 30 panetti e circa 150 dosi preconfezionate di hashish per un peso complessivo di circa 3 chilogrammi e quattro buste di cellophane contenenti marijuana oltre ad una cinquantina di dosi preconfezioniate della stessa sostanza stupefacente.

Nella successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno recuperato in un cassetto di un comodino della camera da letto cinque grammi di cocaina.