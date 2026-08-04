Sicurezza nel weekend: controlli dei Carabinieri tra Massafra, Mottola e Crispiano

Intensificati i controlli contro la mala movida e per la sicurezza stradale: segnalati diversi assuntori di droga e contestate numerose violazioni al Codice della strada

Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri nei comuni di Massafra, Mottola e Crispiano per contrastare i fenomeni della cosiddetta “mala movida” e rafforzare la sicurezza sulle strade durante il fine settimana.

Nel corso dell’ultimo weekend i militari della Compagnia di Massafra, con il supporto delle Stazioni del territorio, hanno attuato un servizio disposto dal Comando provinciale di Taranto, finalizzato alla prevenzione dei reati e al controllo delle aree maggiormente frequentate.

Il bilancio dell’operazione è di due persone denunciate. A Crispiano un giovane automobilista, rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo, avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Per questo motivo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. A Massafra, invece, un quarantenne agli arresti domiciliari è stato denunciato con l’accusa di evasione dopo essere stato sorpreso dai Carabinieri fuori dalla propria abitazione senza la prevista autorizzazione.

Nel corso dei controlli sono state inoltre segnalate alle Prefetture competenti diverse persone, residenti fuori provincia, trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. I sequestri hanno riguardato soprattutto hashish, oltre a piccole quantità di cocaina ed eroina.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale. I militari hanno identificato numerose persone e controllato diversi veicoli, contestando varie violazioni al Codice della strada. Tra queste figurano una guida con patente revocata e un’infrazione per l’utilizzo del telefono cellulare al volante, che ha comportato il ritiro della patente. Due veicoli sono stati inoltre sottoposti a sequestro amministrativo perché privi della copertura assicurativa obbligatoria.

L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio programmati dall’Arma per prevenire reati, contrastare comportamenti a rischio e garantire maggiori condizioni di sicurezza nei centri della provincia.