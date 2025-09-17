Sorpreso con un panetto di hashish in casa: arrestato 49enne

Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso della loro continua attività antidroga, hanno ispezionato l’appartamento dell’uomo recuperando la sostanza stupefacente e tutto il materiale per il confezionamento

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 49 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso della loro continua attività antidroga, ha notato due persone che con un pacco di cartone tra le mani stavano entrando con circospezione in uno stabile di via Rintone.

I poliziotti, insospettiti da questo strano movimento, anche grazie alla profonda conoscenza del territorio, hanno maturato i loro sospetti nei confronti di un tarantino di 49 anni residente in quel condominio che nei mesi scorsi era stato denunciato perché trovato in possesso di alcuni involucri di hashish.

Per dar concretezza ai loro sospetti, i Falchi hanno deciso di procedere ad un’ispezione dell’appartamento del 49enne per recuperare eventualmente della sostanza stupefacente.

La perquisizione ha dato ben presto i risultati sperati: all’interno di un pensile della cucina i poliziotti hanno recuperato un panetto di hashish e tutto il materiale per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

In un angolo della casa è stato anche ritrovato un cartone del tutto simile a quello trasportato dalle due persone, che probabilmente avrebbe potuto contenere tutto il materiale appena sequestrato.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il presunto responsabile dell’attività di spaccio è stato arrestato.

Si ribadisce che per l’odierno indagato vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.