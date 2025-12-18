Sp 113,Taranto-San Giorgio: incidente mortale

Un giovane motociclista di 23 anni, Militare della Marina, ha perso la vita
Verso le ore 20 di questa sera , sulla strada provinciale Taranto- San Giorgio Jonico, si è verificato un tragico incidente. Un giovane, alla guida della sua moto, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrata con un’automobile che viaggiava in direzione opposta. Nell’ impatto sarebbe rimasto coinvolto anche il secondo passeggero che viaggiava a bordo della moto. È stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasferito all’ ospedale SS Annunziata di Taranto. Sono intervenuti anche i Carabinieri e gli ufficiali della Marina Militare per i rilievi e le verifiche del caso.