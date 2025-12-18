Sp 113,Taranto-San Giorgio: incidente mortale

Un giovane motociclista di 23 anni, Militare della Marina, ha perso la vita

Verso le ore 20 di questa sera , sulla strada provinciale Taranto- San Giorgio Jonico, si è verificato un tragico incidente. Un giovane, alla guida della sua moto, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrata con un’automobile che viaggiava in direzione opposta. ​Nell’ impatto sarebbe rimasto coinvolto anche il secondo passeggero che viaggiava a bordo della moto. È stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasferito all’ ospedale SS Annunziata di Taranto. Sono intervenuti anche i Carabinieri e gli ufficiali della Marina Militare per i rilievi e le verifiche del caso.