lunedì 27 Aprile 26
CP

Natuzzi, Palmisano: “Serve un confronto istituzionale serio e costruttivo”

Politica

Articoli Correlati

Massafra: nodo Maraglino e nuovi equilibri in maggioranza

CP -
di Angelo Nasuto Dopo settimane di consultazioni prende forma l’ipotesi di un rimpasto della giunta guidata dal sindaco Zaccaro Sono stati giorni frenetici questi dell’ultima decade...
Read more

Rotatoria SS 106, Maiorino: “Basta disagi. Servono risposte concrete”

CP -
“Mesi di disagio, calo del fatturato, incertezza totale. Non esistono vertenza di serie A e di serie B. Non esistono lavoratori sacrificabili” “A ottobre scorso...
Read more

Equilibri avanzati

CP -
di Maria D'Urso Da una parte Giorno-Filippetti; dall’altra Borraccino-Lonoce. In mezzo, pardon a Martina Franca, l’assessore Pentassuglia. La nomina degli staffisti al Comune e in...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand