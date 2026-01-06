Sp Taranto – Massafra, auto fuori strada

L’ incidente sarebbe stato causato, probabilmente dall’ asfalto bagnato

Un automobilista avrebbe perso il controllo della propria auto finendo fuori strada sulla SS Appia. A bordo del veicolo, una Peugeot , si trovavano 5 passeggeri, tra cui due minori. Tutti sono stati trasportati in ospedale ma non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, la Polizia Locale e il personale del 118. Non si conosce la precisa dinamica dell’ incidente ma, forse l’ asfalto bagnato potrebbe aver fatto perdere il controllo dell’ auto al conducente.