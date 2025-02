Spacciano droga in un appartamento nel Tarantino: arrestata una coppia

Durante la perquisizione, in un mobile della cucina sono stati rinvenuti 5 involucri di cellophane termosaldato contenenti cocaina per poco meno di 50 grammi e sul tavolo due panetti di hashish per complessivi 120 grammi, oltre a tutto il necessario per il confezionamento in dosi

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo ed una donna entrambi tarantini ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La costante attività antidroga e il continuo controllo del territorio hanno permesso ai Falchi della Squadra Mobile di avanzare sospetti su una coppia che in un appartamento di San Giorgio Jonico avrebbe avviato una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo qualche giornata di appostamento, i poliziotti hanno deciso di dare sostanza ai loro sospetti bussando alla porta dell’appartamento. La donna, non conoscendo i poliziotti, ha aperto la porta di casa senza alcuna preoccupazione, immaginando di accogliere uno dei suoi presunti clienti. La coppia è stata colta di sorpresa e non ha potuto fa altro che assistere alla perquisizione dei Falchi.

I sospetti dei poliziotti hanno avuto riscontro: in un mobile della cucina sono stati rinvenuti 5 involucri di cellophane termosaldato contenenti cocaina per poco meno di 50 grammi e sul tavolo due panetti di hashish per complessivi 120 grammi, oltre a tutto il necessario per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. I due sono stati arrestati e posti ai domiciliari.

Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di aggravamento degli arresti domiciliari, nei confronti di un 25enne tarantino. Quest’ultimo nel corso di un’operazione antidroga in un circolo del Quartiere Tamburi avvenuta la scorsa settimana, fu identificato all’interno del club privato pur essendo in regime degli arresti domiciliari.