Spacciava mentre era ai domiciliari: arrestato 23enne

Operazione antidroga della Squadra Mobile a Taranto: smascherata una rete di spaccio: in casa cocaina, hashish e marijuana

La Polizia di Stato di Taranto ha arrestato un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, che da tempo tenevano sotto osservazione il giovane, nonostante fosse già agli arresti domiciliari per un precedente arresto avvenuto il 27 gennaio scorso perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto in regime degli arresti domiciliari.

Gli agenti hanno intensificato i controlli dopo aver notato un continuo via vai di persone sospette all’interno del condominio del ragazzo, che il condominio del 23enne era frequentato, a tutte le ore del giorno, da soggetti presunti acquirenti che permanevano all’interno dello stabile per circa 2 minuti e poi uscivano frettolosamente dileguandosi per le vie cittadine.

Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno sequestrato due involucri di cocaina (circa 17 grammi), tre di hashish (circa 74 grammi), cinque di marijuana (circa 5 grammi), un bilancino di precisione con tracce di stupefacente, 125 euro in banconote di piccolo taglio, materiale per il confezionamento delle dosi, due telefoni cellulari ed un bigliettino manoscritto con cifre ed indicazioni.

Dopo le formalità di rito, il 23enne è stato trasferito presso il carcere “Carmelo Magli” di Taranto. Si ricorda che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.